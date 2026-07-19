Oggi l’Italia ricorda i magistrati uccisi dalla mafia, tra cui Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. La giornata è dedicata alla memoria di chi ha combattuto contro la criminalità organizzata, con cerimonie e commemorazioni ufficiali. La morte di Borsellino e dei suoi uomini rappresenta un momento di riflessione sulla lotta antimafia. La memoria si concentra sul sacrificio di chi ha perso la vita nelle operazioni di contrasto alla criminalità.

Oggi l'Italia ricorderà, come sempre, Paolo Borsellino ed i suoi 5 angeli custodi, la sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Fabio Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Il più giovane aveva solo 22 anni. Fatti a pezzi nell'inferno di via D'Amelio. A volte sembrano retorica e sinanche ipocrisia quelle celebrazioni, quando si vuole dimenticare il clima vissuto da Giovanni Falcone prima e da Paolo Borsellino in quei cinquantasette giorni che separarono le due stragi più drammatiche della nostra storia. Una storia che soprattutto «i giovani devono avere la possibilità di conoscere da testimoni credibili». Il monito di Lucia Borsellino, la figlia di Paolo chiamata due giorni fa a Palermo a ricordare suo padre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Falcone a Borsellino la solitudine dei magistrati che sfidarono la mafia

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Giovanni Falcone: il magistrato che sfidò la mafia fino allultimo giorno

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Il 20 giugno del 1992, quasi un mese dopo l’attentato di Capaci e un mese prima di essere ucciso, il 19 luglio, Paolo Borsellino teneva questo discorso per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani assas x.com

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