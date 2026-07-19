In cucina, si preparano polpette di acciughe con ingredienti semplici e pochi passaggi. Si mescolano filetti di acciughe con pangrattato, uova e aromi, poi si modellano in palline e si friggono. Il risultato è un piatto dal profumo intenso di mare, facile da realizzare con pochi euro. È ideale come antipasto o snack, perfetto per chi cerca una ricetta economica e saporita.

Una ricettina quasi di recupero per spendere poco, fare una gran figura e sentire il sapore e il profumo del mare. Provateci: richiede solo un po’ di tempo se poi avete la fortuna di aver un pescivendolo che vi fa la gentilezza di eviscerare le alici, pesce azzurro povero nel prezzo, ricchissimo nutrizionalmente e soprattutto che deve essere necessariamente fresco visto che degrada in fretta, sarete a cavallo. Ingredienti 400 gr di acciughe, 180 gr di pane raffermo, un uovo, alcune foglie di limone o se non le avete un limone non trattato, 180 gr di provola o provolone, 35 cc di vino bianco, alcune foglie di basilico, uno spicchio di aglio, un peperoncino fresco, 500 gr di pelati o di passata di pomodoro, due o tre cucchiai di olive taggiasche denocciolate, olio extravergine di oliva, sale e pepe q. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cuciniamo insieme | Polpette di acciughe

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PASTA E ZUCCHINE Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta

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