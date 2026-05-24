Un gruppo di amici si è presentato a sorpresa per un tè pomeridiano. In casa, mancavano ingredienti, quindi si è deciso di preparare una torta croccante di fragole e crema con pochi elementi. La ricetta si è rivelata semplice e veloce da realizzare, offrendo una soluzione gustosa e a basso costo per l’occasione. L’evento ha mostrato come, con ingegno e pochi ingredienti, si possa creare un dolce apprezzato in breve tempo.

Preparazione - Per prima cosa fate la crema. Battete a bianco le uova con lo zucchero, poi in un pentolino scaldate senza farlo bollire il latte, aggiungete le uova e la farina, la buccia del limone (attenti a non intaccare l’albedo) e procedete come per fare una besciamella girando sempre con una frusta per evitare che si formino grumi. Ora lavate le fragole e fatele in tre fettine per il verso della lunghezza. Fate sciogliere il burro che deve diventare liquido. Ora in una tortiera stendete un primo strato di fogli di pasta fillo, nappateli di burro con un pennello. Poi stendete un secondo strato in modo da incrociarlo col primo (per capirci prima in verticale poi in orizzontale) lasciando sborsare i fogli dalla teglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cuciniamo insieme | Torta croccante di fragole e crema

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