Cuciniamo insieme | Bombette di carne a modo nostro

Notizia in breve

Due persone hanno preparato delle bombette di carne, un piatto tipico pugliese, senza rispettare le tradizionali tecniche di cottura al fornello. La preparazione è stata condivisa pubblicamente, suscitando reazioni di diffusa approvazione tra gli appassionati di cucina locale. Non sono stati segnalati provvedimenti o critiche ufficiali nei confronti dei cuochi amatoriali. La ricetta è stata proposta come un’interpretazione personale, senza interferenze da parte di autorità o rappresentanti della gastronomia regionale.