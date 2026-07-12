Cuciniamo insieme | Bombette di carne a modo nostro
Due persone hanno preparato delle bombette di carne, un piatto tipico pugliese, senza rispettare le tradizionali tecniche di cottura al fornello. La preparazione è stata condivisa pubblicamente, suscitando reazioni di diffusa approvazione tra gli appassionati di cucina locale. Non sono stati segnalati provvedimenti o critiche ufficiali nei confronti dei cuochi amatoriali. La ricetta è stata proposta come un’interpretazione personale, senza interferenze da parte di autorità o rappresentanti della gastronomia regionale.
Confidiamo nella bonomia dei pugliesi affinché non ci comminino la scomunica gastronomica per aver “osato” contaminare un piatto che emblema della loro abilità culinaria e in particolare di quella straordinaria iniziativa che è la cucina al fornello prerogativa di ogni buon macellaio del Tavoliere. Noi le abbiamo appena un po’ semplificate, il risultato però, per dirla alla Biagio Antonacci, da un’estate in Salento. Ingredienti 4 fette di capocollo di maiale senz’osso (circa 320 gr), 100 gr di pancetta, 100 gr di Provolone, uno spicchio d’aglio, un mazzetto di prezzemolo, due cucchiai di pangrattato, olio extravergine di oliva, sale e pepe qb. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cuciniamo insieme | Torta croccante di fragole e crema
Cuciniamo insieme | Pasta saporitaOggi prepariamo un primo piatto ricco di sapore, utilizzando un ortaggio di stagione appena arrivato a piena maturazione.
Si parla di: Azur a Monopoli. Mare e terra per una cucina autentica e sincera; Il Mannarino apre a CityLife: la catena di macellerie nata a Milano che punta a 60 milioni di fatturato.
Cuciniamo insieme: spezzatino di primaveraUna ricetta gustosa, semplice, profumata per lasciare spazio a fine pasto alle frittelle di San Giuseppe! Perché oggi 19 marzo – auguri a tutti i babbi del mondo – si deve friggere. In onore proprio a ... panorama.it