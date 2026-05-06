Cesanella trionfa a Cesenatico | pioggia di podi per le ginnaste

A Cesenatico, le ginnaste hanno conquistato numerosi podi durante le competizioni, nonostante la pioggia. Tra le atlete protagoniste, alcune si sono distinte nelle classifiche generali, dimostrando abilità e precisione. Le famiglie sono state presenti durante l’evento, sostenendo le ginnaste in ogni fase della gara. La competizione ha visto il coinvolgimento di diverse squadre e atlete, tutte pronte a mettere in mostra il loro impegno e talento.

? Cosa scoprirai Chi sono le atlete che hanno dominato le classifiche generali?. Come influisce il supporto delle famiglie sul successo delle ginnaste?. Quali nuovi allenamenti verranno introdotti dopo i risultati di Cesenatico?. Dove si terrà la prossima sfida per le campionesse della Cesanella?.? In Breve Vittorie di Bucciarelli, Mori, Ferretti, Di Cursi e altre atlete della società senigalliana.. Nuovi allenamenti tecnici programmati a Rimini per la fine di giugno.. Saggio e spettacolo finale previsto il 6 giugno al PalaPanzini di Senigallia.. Crescita costante delle iscrizioni grazie all'interesse per la disciplina olimpica.. Le atlete della Ginnastica Artistica Cesanella conquistano numerosi podi ai campionati nazionali UISP a Cesenatico, segnando un weekend di successi per la società di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesanella trionfa a Cesenatico: pioggia di podi per le ginnaste Notizie correlate Leggi anche: Como, pioggia di medaglie per le ginnaste Marila: 12 podi in un solo giorno Eos Ritmica Rieti travolge le gare: pioggia di medaglie e podi? Cosa sapere Eos Ritmica Rieti ottiene numerosi podi tra Velletri e Montalto di Castro dal 24 aprile.