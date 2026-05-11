Si è conclusa ieri a Cesenatico l’edizione 2026 delle Olimpiadi di matematica, con la vittoria di un giovane proveniente dalla regione Puglia. Il partecipante ha superato le prove sfidando concorrenti provenienti da diverse zone del paese, ottenendo il miglior punteggio complessivo. Si tratta di un ragazzo conosciuto per il suo interesse verso la materia e per il suo carattere appassionato.

È un simpatico ragazzo ’nerd’ pugliese il vincitore dell’edizione 2026 delle Olimpiadi di matematica che si è ultimata ieri a Cesenatico. Si chiama Ciro Urselli, vive a Lizzano con la famiglia e frequenta la quinta classe del Liceo scientifico Battaglini di Taranto. È lui a guardare dall’alto i 300 fra ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati nella prova individuale, ma in realtà sono i migliori di oltre 120mila, visto che tanti sono gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, che hanno partecipato alle fasi eliminatorie durante l’anno. Ciro ha ottenuto 38 punti sui 42 a disposizione (sette punti per ciascuno dei sei problemi della prova), ultimando completamente quattro problemi e parzialmente due, a conferma del fatto che quest’anno la prova era veramente dura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi di Matematica. Il pugliese Ciro Urselli trionfa a Cesenatico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tre podi: il Copernico domina le Olimpiadi di matematicaIl Liceo Copernico di Prato ha ottenuto un risultato straordinario nelle Olimpiadi di matematica a squadre, qualificandosi per la semifinale...

Olimpiadi matematica: il Majorana si qualifica perLa squadra del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Capannori ha ottenuto il quarto posto alle qualificazioni interregionali delle Olimpiadi della...

Argomenti più discussi: Olimpiadi della matematica. Oltre mille giovani in gara; Dal liceo scientifico Avogadro alle Olimpiadi della Matematica; Il Liceo scientifico Ferraris di Torino ancora primo alle Olimpiadi di matematica. Cronaca di una gara vinta al fotofinish (e con il trucco); Studente maremmano vola alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica.