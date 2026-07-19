Ct San Giorgio del Sannio Oliynykova sempre più su | da domani sarà la n 45 del mondo

Oleksandra Oliynykova, tennista ucraina del Ct San Giorgio del Sannio, è salita alla posizione numero 45 del ranking WTA. La giocatrice, che ha consolidato la sua posizione nelle ultime settimane, continuerà a competere a livello internazionale. La classifica mondiale aggiornata sarà valida a partire da domani. Oliynykova ha ottenuto questa posizione grazie ai risultati recenti nel circuito professionistico.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ucraina Oleksandra Oliynykova continua a confermarsi tra le protagoniste del circuito WTA. La tennista del Ct San Giorgio del Sannio ha raggiunto la semifinale dell’ UniCredit Ia?i Open, torneo WTA 250 disputato in Romania, ottenendo un risultato che le consentirà di migliorare ulteriormente la propria già ottima classifica mondiale. Accreditata della terza testa di serie, Oliynykova ha esordito con una vittoria sulla turca?pek Öz. Negli ottavi di finale ha superato la russa Elena Pridankina, mentre nei quarti si è imposta sulla francese Clara Burel, conquistando così l’accesso alle semifinali. La sua corsa si è fermata a un passo dalla finale contro l’egiziana Mayar Sherif, che ha avuto la meglio al termine del confronto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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