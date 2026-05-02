Oleksandra Oliynykova, giocatrice classificata al numero 70 del ranking mondiale, prenderà parte al tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma. L’atleta, proveniente da San Giorgio del Sannio, parteciperà alla competizione che si svolge al Foro Italico. La partecipazione rappresenta un momento importante nella sua carriera, dopo aver superato le qualificazioni e ottenuto il posto nel main draw del torneo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oleksandra Oliynykova, numero 70 delle classifiche mondiali, sarà al via nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d’Italia. Per lei sarà la prima volta sui campi del Foro Italico di Roma e da oggi con lei ci sono, per tutta la durata del torneo, i maestri Daniele e Roberto Pepe del Ct San Giorgio del Sannio, con il quale è tesserata la tennista ucraina. Per la Oliynykova prosegue, quindi il periodo d’oro che l’ha vista prima contribuire alla promozione in A2 del sodalizio del presidente Pepe e successivamente conquistare i primi tre tornei wta 125 (LEGGI QUI) raggiungendo anche la semifinale in un 250 in Romania (LEGGI QUI), senza dimenticare l’esordio a gennaio agli Australian Open (LEGGI QUI).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ct San Giorgio del Sannio, un sogno che si avvera: Oleksandra Oliynykova in tabellone al Foro Italico

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