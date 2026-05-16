VIDEO Ct San Giorgio del Sannio tennis e identità per l’ucraina Oliynykova | Non stringo la mano alle giocatrici russe e bielorusse
Nel cuore della Campania, una piccola realtà tennistica ha compiuto un sorprendente balzo, passando dalla serie C alla A2 femminile in soli tre anni. La squadra locale, che ha attirato l’attenzione per il suo rapido progresso, ha ospitato anche un’atleta ucraina. Durante un evento recente, questa giocatrice ha dichiarato di non voler stringere la mano alle avversarie russe e bielorusse, esprimendo così una posizione personale legata alla sua identità e alle sue convinzioni.
Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un’isola felice del tennis in Campania che in soli tre anni è stata in grado di raggiungere la A2 femminile partendo dalla serie C. Si tratta del Ct San Giorgio del Sannio del presidente Michele Pepe che ha nell’ucraina Oleksandra Oliynykova la punta di diamante. La sua storia è un simbolo di forza di volontà, difesa delle radici e voglia di non girarsi dall’altra parte continuando “solo” a giocare a tennis. Il conflitto nel suo paese l’ha profondamente segnata e la 25enne ucraina non perde occasione durante i tornei di tenere alta l’attenzione sulle sofferenze che sta vivendo il suo popolo. Nonostante tutto, ha scelto di continuare a vivere ed allenarsi a Kiev. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Ct San Giorgio del Sannio, tennis e identità per lucraina Oliynykova
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