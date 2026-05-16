VIDEO Ct San Giorgio del Sannio tennis e identità per l’ucraina Oliynykova | Non stringo la mano alle giocatrici russe e bielorusse

Nel cuore della Campania, una piccola realtà tennistica ha compiuto un sorprendente balzo, passando dalla serie C alla A2 femminile in soli tre anni. La squadra locale, che ha attirato l’attenzione per il suo rapido progresso, ha ospitato anche un’atleta ucraina. Durante un evento recente, questa giocatrice ha dichiarato di non voler stringere la mano alle avversarie russe e bielorusse, esprimendo così una posizione personale legata alla sua identità e alle sue convinzioni.

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