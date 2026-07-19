Alle 18,30 i Bagni 52 ospitano l’Aphne Fashion Show, un evento dedicato alla moda fluida e senza tempo. La passerella si svolge sotto la brezza del tramonto, con modelli che indossano cappelli come accessorio principale. L’evento mira ad abbattere le barriere culturali attraverso creazioni di stile. L’ingresso è aperto a tutti e la sfilata si svolge in un’atmosfera informale e rilassata.

L’accessorio richiesto dal dress code è il cappello e poi la brezza del tramonto e una passerella che abbatte le barriere culturali a colpi di stile. Oggi, a partire dalle 18,30, i Bagni 52 ospiteranno l’Aphne Fashion Show, un evento aperto a tutti dedicato alla moda fluida e senza tempo. L’idea è di Simona Travaglini, organizzatrice e art director dell’evento, che porta in scena le creazioni della stilista senigalliese Alessandra Albonetti. Abiti e orecchini che hanno già conquistato Ibiza e Formentera, ma che quest’anno accendono i riflettori su un fenomeno globale in fortissima ascesa: la Modest Fashion. Il grande protagonista sarà infatti il kaftano, proposto in ogni variante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Creazioni di stile per abbattere barriere culturali

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