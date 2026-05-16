Città di Castello | tennis e solidarietà per abbattere le barriere

A Città di Castello si lavora per migliorare l'accesso al tennis per le persone con disabilità nella zona dell’Altotevere. È stato donato un nuovo modello di carrozzina tecnica, acquistata grazie a una donazione di un’associazione locale. Questa iniziativa mira a rendere più semplice la partecipazione a questa disciplina sportiva per chi ha bisogni speciali. La donazione rappresenta un passo concreto verso l’eliminazione delle barriere e la promozione dell’inclusione sociale attraverso lo sport.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso al tennis per i disabili nell'Altotevere?. Chi ha reso possibile la donazione della nuova carrozzina tecnica?. Perché la sinergia tra federazioni e associazioni è fondamentale oggi?. Quali sono le conseguenze concrete di questo nuovo equipaggiamento per il circolo?.? In Breve L'associazione I Fiori di Lillà ha donato una nuova carrozzina al circolo locale.. Il territorio conta circa venti giocatori che praticano regolarmente il tennis in carrozzina.. Partecipano all'evento il sindaco Luca Secondi e l'assessore Riccardo Carletti.. La FITP mette a disposizione un parco carrozzine per favorire nuovi utenti.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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