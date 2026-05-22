Stazione di Salerno Iannone | 4,2 milioni per abbattere le barriere architettoniche

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio 2026, presso la stazione di Salerno, è prevista la realizzazione di interventi di adeguamento delle banchine, con un investimento di circa 4,2 milioni di euro. La progettazione di questi lavori è già stata avviata e riguarda l’innalzamento dei marciapiedi fino a raggiungere lo standard h55, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche presenti. L’intervento coinvolge le strutture di accesso e i marciapiedi della stazione, con l’intento di migliorare l’accessibilità per tutti i viaggiatori.

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“Con riferimento agli interventi di adeguamento delle banchine presso la stazione di Salerno a partire dal mese di gennaio 2026 ho fatto avviare la progettazione degli interventi finalizzati all’innalzamento dei marciapiedi allo standard h55. In particolare, le attività progettuali riguardano le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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