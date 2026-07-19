Nella finale di stasera, gli scommettitori di tutto il mondo hanno investito circa cinque miliardi e mezzo di dollari sulle piattaforme Polymarket e Kalshi. La partita mette in palio un titolo importante, con le due nazionali che si sfidano in un match molto atteso. Le scommesse sono state aperte da giorni, con un interesse globale che si traduce in numeri record.

Sulla finalissima di stasera gli scommettitori di tutto il pianeta hanno puntato circa cinque miliardi e mezzo di dollari sulle piattaforme Polymarket e Kalshi. Flamenco o tango che sia, sarà comunque spettacolo, della miglior specie. Spagna e Argentina sono due squadre aliene soprattutto agli occhi di noi italiani: orfani ormai costanti di un Mondiale, costretti a rintracciare tratti di azzurro nella armata del cuore sudamericane, sottolineando le origini italiane di Messi e del ct Scaloni. Tecnica, garra, quel fuoco interiore capace di spianare ogni ostacolo. La Roja e l’Albiceleste, al di là dei legami di secoli dei rispettivi Paesi, sono arrivate a giocarsi il titolo affidandosi alla forza del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Così lontane, così vicine: atto finale. Spagna, lo spirito per fare la storia. Argentina: caccia al bis da leggenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Secret of Answered Prayer Hidden in Luke 18 Most Christians Miss

Notizie e thread social correlati

Argentina-Spagna, Scaloni verso la finale Mondiale: «Messi è una leggenda, giochiamo per il nostro popolo»Il commissario tecnico dell’Argentina ha dichiarato che Messi è considerato una leggenda e che la squadra gioca per il proprio popolo.

Mondiali 2026, con Spagna – Argentina ultimo atto del torneo più lungo della storiaIl Mondiale più lungo della storia si sta concludendo con la finale tra Spagna e Argentina, che si terrà al New York New Jersey Stadium.

Temi più discussi: Le lontane grotte della Lavra di Kyiv-Pechersk sono riaperte ai visitatori: cosa è cambiato e come puoi arrivarci?; Così lontane, così vicine: atto finale. Spagna, lo spirito per fare la storia. Argentina: caccia al bis da leggenda; La mano di Pickford, il sinistro di Dio; Moretto: Solet resta sul mercato, ma Inter e Juve oggi sono lontane. E Khalaili...

Così vicine, così lontane. La Marina senza eventi. A Forte c’è aria di sold outLe due zone sono confinanti, eppure il motto così vicine, così lontane calza a pennello. A Marina di Pietrasanta al momento per gli alberghi non si prospetta una Pasqua da grandi numeri e non è un ... lanazione.it

Così vicine, così lontane: l'orgoglio dell'Entella, la voglia di riscatto della SampdoriaLa città contro la riviera. Il capoluogo contro il Tigullio. Ci sono mille spunti per definire questo inedito derby fra Entella e Sampdoria che si giocherà questa sera al Sannazzari di Chiavari. Due ... tuttomercatoweb.com