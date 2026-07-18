Il commissario tecnico dell’Argentina ha dichiarato che Messi è considerato una leggenda e che la squadra gioca per il proprio popolo. La nazionale argentina si prepara a affrontare la semifinale contro la Spagna nel Mondiale 2026, con la partita che potrebbe rappresentare un momento importante nella storia calcistica del paese.

Argentina-Spagna, Scaloni prepara l’ultimo atto del Mondiale 2026: le parole del commissario tecnico dell’Albiceleste alla vigilia. L’ Argentina è pronta a vivere un’altra notte destinata a pesare nella propria storia calcistica. All’antivigilia della finale del Mondiale 2026 contro la Spagna, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa, affrontando i temi principali della vigilia: la preparazione della partita, il legame con il popolo argentino, il confronto con Luis De La Fuente e il ruolo centrale di Lionel Messi. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’ Albiceleste arriva all’ultimo atto da campione in carica e con la possibilità di confermarsi sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Argentina-Spagna, Scaloni verso la finale Mondiale: «Messi è una leggenda, giochiamo per il nostro popolo»

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Con BRUCE KETTA: Verso la finale mondiale Argentina-Spagna; Yamal Vs Messi, De La Fuente Vs Scaloni

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