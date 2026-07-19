Così cambia il lavoro | in smart working ormai 4 lavoratori su 10 La strategia delle aziende? Spingerli a licenziarsi col rientro obbligato

Milano, 19 luglio 2026 – Venti punti percentuali separano la Città metropolitana di Milano, capitale dello smart working, dalla provincia di Sondrio, territorio lombardo dove questa forma di lavoro è meno diffusa. Il 39% degli occupati a Milano, quasi quattro su dieci, usufruisce di forme più o meno massicce di smart working: percentuale che scende al 29,5% considerando tutta l’area metropolitana. A Sondrio sono appena l’8%, nel Bresciano il 10.2%, a Monza-Brianza il 21.8%. Divari territoriali che emergono da una ricerca della Uil Lombardia sugli ultimi dati Istat, con luci e ombre di una forma di lavoro obbligata durante la pandemia e divenuta ormai strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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SMART WORKING: ITALIA ULTIMA Numeri a colori

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