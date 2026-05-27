Smart working psicologo palestra Quali sono le migliori aziende dove lavorare a Roma

Tra le aziende di Roma con le migliori condizioni di lavoro, molte offrono opzioni di smart working e servizi come supporto psicologico e palestre aziendali. La classifica di Great Place To Work si basa sulle opinioni dei dipendenti, evidenziando ambienti lavorativi che favoriscono flessibilità e benessere. Tra le aziende più apprezzate ci sono quelle che permettono di conciliare lavoro e vita privata attraverso strumenti innovativi e servizi dedicati.

Quali sono i posti migliori dove lavorare a Roma? Secondo Great Place To Work, una società di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa che analizza “gli ambienti di lavoro raccogliendo e analizzando le opinioni dei collaboratori” e ogni anno dirama una classifica ad hoc, ai primi posti ci. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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