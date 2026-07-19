copparo e cento ambiziose

Cinque squadre della provincia hanno effettuato diversi movimenti di mercato in Promozione, mentre il Casumaro aspetta un possibile ripescaggio in Eccellenza. Le operazioni sono state caratterizzate da acquisti e cessioni strategiche, con alcune formazioni che hanno rinforzato il reparto offensivo e altre puntando sulla solidità difensiva. Le trattative sono in corso e molte decisioni saranno ufficializzate nei prossimi giorni in vista della nuova stagione.

Girandola di movimenti in Promozione, dove le cinque contendenti della nostra provincia (in attesa di capire se per il Casumaro sarà ripescaggio in Eccellenza ) si sono mosse con astuzia e accortezza in vista della prossima stagione. Partiamo proprio dalle ‘lumache’, che non potevano far altro che dar fiducia al gruppo di lavoro dello scorso anno, capace di raggiungere la semifinale di Coppa e di vincere i playoff del proprio girone. La certezza è mister Sergio Rambaldi in panchina, pochi cambiamenti nella rosa, che in caso di Promozione punterà ad un campionato di vertice, mentre se dovesse essere Eccellenza l’imperativo sarà la salvezza.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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