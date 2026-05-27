Ormesini | gli agenti trovano un plateatico abusivo al cento per cento

Notizia in breve

Durante un controllo nella zona di Rialto, gli agenti hanno scoperto un plateatico completamente abusivo. Sono state emesse 35 sanzioni e sono state consegnate diffide, oltre a multe. L’intervento si è svolto martedì e ha coinvolto un'area di grande frequentazione turistica e commerciale. La presenza di un plateatico senza autorizzazione è stata rilevata come violazione delle norme locali.