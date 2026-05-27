Ormesini | gli agenti trovano un plateatico abusivo al cento per cento
Durante un controllo nella zona di Rialto, gli agenti hanno scoperto un plateatico completamente abusivo. Sono state emesse 35 sanzioni e sono state consegnate diffide, oltre a multe. L’intervento si è svolto martedì e ha coinvolto un'area di grande frequentazione turistica e commerciale. La presenza di un plateatico senza autorizzazione è stata rilevata come violazione delle norme locali.
Multe e diffide, oltre alle 35 sanzioni scattate martedì, dopo il maxi controllo in ruga degli Oresi a Rialto. Il blitz degli agenti della polizia locale in Fondamenta degli Ormesini, uno dei cuori pulsanti della movida veneziana a Cannaregio, è scattato lo scorso weekend. Undici le violazioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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