Lo sfratto di Hugo Boss da via Libertà | Progetto nato con condizioni ambiziose

Dopo poco più di due anni e mezzo di attività, il punto vendita di una nota maison di moda in via Libertà a Palermo ha chiuso i battenti. L’ex negozio, che in passato ha ospitato un negozio di lusso di un’altra marca, ha quindi concluso il suo percorso nella stessa sede. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un progetto che era stato avviato con obiettivi ambiziosi.

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