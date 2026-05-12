Lo sfratto di Hugo Boss da via Libertà | Progetto nato con condizioni ambiziose
Dopo poco più di due anni e mezzo di attività, il punto vendita di una nota maison di moda in via Libertà a Palermo ha chiuso i battenti. L’ex negozio, che in passato ha ospitato un negozio di lusso di un’altra marca, ha quindi concluso il suo percorso nella stessa sede. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un progetto che era stato avviato con obiettivi ambiziosi.
Hugo Boss chiude il punto vendita di via Libertà a Palermo dopo poco più di due anni e mezzo dall'apertura, nello stesso spazio che in precedenza aveva ospitato Hermès. A gestire il negozio di Palermo un franchising, in capo a una società catanese. Alla base della cessazione dell'attività uno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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