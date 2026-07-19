controlli negli hotel chiusa una struttura

Una struttura ricettiva è stata chiusa dopo controlli che hanno scoperto la presenza di ospiti invisibili alle autorità. Gli occupanti non erano mai stati segnalati alle forze di polizia, rendendo l’albergo un luogo privo di controlli ufficiali. La chiusura è stata decisa in seguito alle verifiche sulle presenze e sulla gestione della struttura. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui motivi specifici che hanno portato alla decisione.

Gli ospiti di quell’albergo erano, a tutti gli effetti, dei fantasmi. La loro presenza, invisibile agli occhi delle autorità, non veniva mai segnalata alla questura, trasformando una normale struttura ricettiva in un porto franco, privo di qualsiasi controllo. Questo scenario è stato interrotto dall’ ordinanza 234, con cui il Comune ha imposto lo stop immediato di dieci giorni all’attività. Il provvedimento, firmato dal dirigente dell’area tecnica Claudio Gariboldi, è l’epilogo di un’indagine del commissariato. La polizia di Stato ha scoperchiato una gestione all’insegna di un rispetto non proprio rigoroso della normativa. I controlli hanno fatto emergere una prassi sistematica: l’omessa registrazione sul portale Alloggiati Web, un obbligo tassativo per ogni struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Midrand By-Law Enforcement Operation Shuts Down Illegal Guest House and Demolishes Structures

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