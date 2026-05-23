Chiusa residenza per anziani a Polino dopo il blitz del Nas | Ospiti non autosufficienti in una struttura abusiva e senza requisiti
La residenza per anziani a Polino è stata chiusa dopo un intervento dei Nas, che hanno riscontrato che ospitava persone non autosufficienti in una struttura considerata abusiva e priva dei requisiti necessari. L’attività è stata immediatamente sospesa e l’operazione si è svolta nella zona di Cesa Piana. La decisione si è resa necessaria a seguito delle verifiche effettuate dai controlli sanitari e di sicurezza.
Stop immediato all’attività di una residenza per anziani nel territorio comunale di Polino in località Cesa Piana. Con un’ordinanza contingibile e urgente firmata venerdì 22 maggio, il sindaco Remigio Venanzi ha disposto la chiusura della struttura e lo sgombero dei locali entro cinque giorni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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