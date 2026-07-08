Giugliano controlli negli hotel | scoperti 4 lavoratori in nero

Durante un controllo negli hotel del giuglianese, i carabinieri hanno trovato quattro lavoratori in nero. L’operazione è stata condotta con il supporto del NIL e del personale dell’ASL Napoli 2 Nord. L’ispezione si è concentrata su un albergo di via San Francesco d’Assisi, dove sono stati identificati i dipendenti irregolari. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo ad eventuali sanzioni o ulteriori verifiche.

Controlli negli hotel del giuglianese, sicurezza e lavoro nel mirino dei carabinieri della compagnia locale. I militari, anche grazie alla collaborazione del NIL e di personale dell’ASL Napoli 2 Nord hanno ispezionato un albergo di via San Francesco d’Assisi. Quattro i dipendenti in nero identificati, diverse le violazioni al testo unico sulla sicurezza. Le sanzioni complessive ammontano a 14200 euro e l’attività è stata sospesa. Durante il controllo è stata disposta una sanificazione straordinaria, da compiere entro 7 giorni. I controlli continueranno anche nelle prossime ore e si estenderanno anche ad altre strutture ricettive.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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