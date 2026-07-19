Contrattazione ci siamo | I Comuni programmino

I Comuni stanno iniziando a integrare la contrattazione sociale nelle loro pianificazioni ufficiali. La proposta, sostenuta dalla Cisl di Grosseto, mira a rendere questa forma di contrattazione una parte stabile della programmazione locale, invece di limitarla a interventi occasionali. Questa iniziativa si basa sui dati del Rapporto 2026, pubblicato dall’Osservatorio territoriale della contrattazione sociale di Cisl e Federazione Pensionati Cisl.

GROSSETO Trasformare la contrattazione sociale da occasione episodica a componente stabile della programmazione dei Comuni. È la proposta rilanciata dalla Cisl Grosseto dopo la presentazione del Rapporto 2026 dell’Osservatorio sociale della contrattazione territoriale di Cisl e Federazione Pensionati Cisl. "I numeri presentati – dice Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – confermano la rilevanza di questa attività. Nel 2025 sono stati censiti 678 documenti di contrattazione sociale, il 13,2% in più rispetto all’anno precedente. Gli accordi comunali e intercomunali hanno interessato 1.615 Comuni, pari al 20,4% del totale nazionale, raggiungendo circa 18 milioni di residenti, il 30,5% della popolazione italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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