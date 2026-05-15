Gestione associata del personale | al via la contrattazione collettiva in cinque Comuni

Nella giornata di oggi, si è svolta a Paglieta una riunione tra i rappresentanti di cinque Comuni, in cui è stato deciso ufficialmente di avviare la contrattazione collettiva decentrata territoriale relativa alla gestione del personale. La conferenza dei sindaci soci dell’Ufficio personale ha approvato le procedure per l’attuazione di questa fase, che riguarda la negoziazione di aspetti contrattuali specifici per i dipendenti dei Comuni coinvolti. Questa decisione segna l’inizio di un percorso condiviso nel settore del personale pubblico locale.

La conferenza dei sindaci soci della gestione associata dell’Ufficio personale, che si è svolta a Paglieta, ha sancito l’avvio formale delle procedure per la contrattazione decentrata territoriale. All'incontro hanno partecipato i sindaci Ernesto Graziani (Paglieta), Mario Verratti (Castel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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