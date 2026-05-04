Katia Follesa e Angelo Pisani, ex coniugi, condividono ancora un rapporto di collaborazione e rispetto, nonostante la separazione. I due lavorano insieme nel cast di “Comedy Match” sul Nove, un programma di improvvisazione comica. Follesa ha spiegato che la presenza di Pisani nel cast era fondamentale, perché poche persone sanno improvvisare in modo naturale. La loro relazione, anche professionale, sembra basarsi su un legame di stima reciproca.

Katia Follesa e Angelo Pisani anche se sono ex marito e moglie continuano a stimarsi e addirittura a lavorare insieme, proprio come accade sul palco di “Comedy Match” sul Nove: “Per me averlo nel cast era determinante essendo un programma di improvvisazione comica e pochissima gente sa improvvisare. Lui, come tutti gli altri comici del cast, è bravissimo: non poteva mancare”, confessa l’attrice comica a Sette de Il Corriere della Sera. E ancora: “Non volevo precludermi di vivere quello che mi stava capitando. Però, ecco, tra di noi non c’è mai stato il giudizio o il rancore. – ha detto – Ora siamo separati da qualche anno e stiamo benissimo: lui con la sua vita e io con la mia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e il mio ex ci siamo presi per mano perché stavamo affogando entrambi per le nostre vite passate e ci siamo salvati. Tutti ci chiedono: come fate?”: Katia Follesa su Angelo Pisani

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