La squadra si è allenata con un giorno di riposo dopo l'amichevole in Svizzera. Domani sono previsti il ritorno in gruppo di due giocatori, uno in attacco e uno a centrocampo. Per quanto riguarda gli infortunati, non sono stati comunicati aggiornamenti sui tempi di recupero. Nessuna novità sui diffidati, mentre le probabili formazioni per i prossimi impegni saranno definite nei prossimi allenamenti.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo l’amichevole contro il Basilea, la Juventus ha goduto di un giorno di riposo. Alla ripresa degli allenamenti da valutare le condizioni di Ekhator. Domani sono attesi alla Continassa sia Yildiz, che si sottoporrà ad alcuni approfondimenti medici, che Celik. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di riposo dopo l’amichevole di Basilea. Domani tornano Yildiz e Celik

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