Nella sessione di allenamento odierna alla Continassa, tre giocatori sono tornati a lavorare con il gruppo: Yildiz, Vlahovic e Thuram. La squadra si prepara per la prossima partita e domani è previsto un intervento del tecnico per illustrare le scelte e le condizioni dei calciatori. Sono ancora da valutare le condizioni di altri infortunati e la presenza di eventuali diffidati.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha terminato l’allenamento mattutino in vista della sfida contro il Verona e Yildiz e Vlahovic hanno lavorato in gruppo. Domani alle 16 la conferenza stampa di Spalletti Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Yildiz, Vlahovic e Thuram in gruppo. Domani parla Spalletti

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