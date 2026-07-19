Mason Greenwood rappresenta un rimpianto concreto per Antonio Conte al Napoli. L’ex allenatore azzurro ha confessato a DAZN di aver cercato l’attaccante inglese nel suo primo anno in panchina, arrivando a contattare direttamente il padre del calciatore per sondare la fattibilità dell’operazione. Conte e Greenwood: il primo anno azzurro e il contatto con il padre. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Conte ha aperto uno squarcio sul suo operato di mercato al Napoli. “ Greenwood è un calciatore molto forte, lo avevamo cercato anche noi il mio primo anno al Napoli, parlai anche con il padre”, ha dichiarato l’allenatore. Una ammissione che svela come la dirigenza partenopea avesse effettivamente valutato il profilo dell’inglese, spingendo Conte stesso a muoversi in prima persona per verificare le possibilità concrete di ingaggio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Conte svela un affare saltato: “Lo volevo al Napoli, parlai con il padre”

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conte si arrabbia con gli arbitri

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