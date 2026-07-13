Calciomercato Inter-Belghali e i 4 nomi dopo l' addio al colpo Khalaili Affare saltato - Contatti con Stones la caccia al difensore centrale

L'Inter ha ufficializzato il fallimento dell'acquisto di Khalaili, che non ha superato le visite di idoneità del Coni. L’accordo con l’esterno israeliano, 21 anni, proveniente dall’Union Saint-Gilloise, prevedeva un investimento di 25 milioni di euro più bonus, ma l'affare è saltato. Nel frattempo, sono in corso contatti con altri difensori centrali, tra cui Stones, per rinforzare la linea difensiva.

Calciomercato Inter-Khalaili saltato "Khalaili non ha superato le visite di idoneità del Coni". Beppe Marotta ufficializza il mancato colpo di mercato: salta l'arrivo del 21enne esterno destro israeliano dall'Union Saint-Gilloise con cui era stato trovato un accordo di 25 milioni di euro più bonus. "Non possiamo tesserarlo. Avevamo negoziato l'acquisizione ma il giocatore non ha superato le visite di idoneità, come comunicato dal Coni. In Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa e dobbiamo attenerci a questa situazione". Calciomercato Inter - Doué, Belghali e le piste per l'erede di Dumfries L'Inter torna dunque sul mercato per trovare l'erede di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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STOP KHALAILI: FACCIAMO CHIAREZZAALTERNATIVE DOUÈ, DODO, BELGHALI...JONES RISPONDE VIA SOCIAL

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