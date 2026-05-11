Il Napoli ha concluso la stagione con il secondo posto, ma questa posizione non ha eliminato le domande sul futuro della squadra. L'allenatore ha dichiarato che la qualificazione in Champions League non è più sufficiente e che è necessario sviluppare un progetto più strutturato. Le parole del tecnico arrivano in un momento in cui si discute anche di eventuali cambiamenti nella rosa e di strategie per migliorare le prestazioni nelle competizioni europee.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il secondo posto non può bastare a cancellare dubbi e riflessioni. Il Napoli torna in campo contro il Bologna con quindici punti di ritardo dall’Inter campione d’Italia e con la necessità di blindare al più presto la qualificazione Champions, obiettivo ormai diventato vitale per il presente e soprattutto per il futuro del club. Antonio Corbo su Repubblica Napoli analizza il momento azzurro, tra questioni tecniche, economiche e il grande interrogativo legato ad Antonio Conte. Secondo quanto scritto da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il Napoli non può permettersi di considerare questo finale di stagione una semplice formalità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte e il futuro: la Champions non basta più, ora serve un progetto

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