Nuovi sviluppi emergono nel caso di Garlasco, con l’indagato che si aggiunge a quelli già noti. Dopo il nome di Andrea Sempio, si fa ora riferimento a un’altra persona coinvolta, considerata di rilievo. La Procura di Brescia sta proseguendo le indagini, concentrandosi su questa seconda figura. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali sulle nuove acquisizioni e sui prossimi passi delle autorità.

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione per i possibili sviluppi dell’inchiesta parallela della Procura di Brescia. Gli accertamenti in corso ruotano attorno alla posizione di Andrea Sempio e a una serie di elementi acquisiti dagli investigatori che, secondo quanto emerge, potrebbero portare a una decisione imminente sul futuro del fascicolo. Da settimane, tra ricostruzioni e nuovi approfondimenti, il delitto di Chiara Poggi resta oggetto di interesse pubblico. Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è spostata sugli ultimi passaggi dell’attività della Polizia giudiziaria e sulla valutazione finale che dovranno compiere i magistrati competenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Un altro indagato”. Sviluppi clamorosi sul caso Garlasco, dopo Andrea Sempio c’è un nome fortissimo. Cosa succede ora

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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