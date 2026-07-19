L’ex allenatore ha dichiarato di sentirsi bene senza incarichi attuali, aggiungendo che valuterà eventuali opportunità durante l’anno. Ha anche affermato di essere sereno e soddisfatto per i due successi recenti, ritenendo che questi risultati gli abbiano portato grande gioia e crescita personale.

"Adesso sto bene e sono molto sereno, aver fatto due splendide annate mi ha riempito di grande gioia e di grande soddisfazione e mi ha dato molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo". Così Antonio Conte, ospite negli studi di Dazn per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, torna sul suo addio al Napoli. "Adesso sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare", ha aggiunto., "Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio - ha detto ancora Conte - in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Conte: "Senza panchina sto bene. Vediamo eventuali situazioni durante l’anno"

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