Un politico ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico urgente per l’asportazione di una neoplasia. Ha spiegato che l’operazione, considerata delicata, si è conclusa con successo e che ora si sente bene. In precedenza, aveva dichiarato di aver temuto il peggio durante il periodo post-operatorio, ma i risultati finali sono stati positivi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura della neoplasia o sulle sue condizioni attuali.

“Ho subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene”. A rivelarlo, in un’intervista al Corriere della sera, è il leader del M5s Giuseppe Conte, che ha ricordato di aver dovuto annullare diversi appuntamenti in tutta Italia e “saltare anche il Primo Maggio” a causa dell’intervento e sottolineando di aver apprezzato la solidarietà “da tantissimi colleghi dell’opposizione ma anche del governo e del mondo dell’informazione”, oltre “alla mia comunità politica”. Quanto al governo Meloni Conte commenta: “Mi sembra che la fase sia sempre la stessa, la fase zero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Ho affrontato un intervento delicato, ma è andato molto bene. Ho temuto il peggio, ma ora sto bene”

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