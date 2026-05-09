Conte | Ho affrontato un intervento delicato ma è andato molto bene Ho temuto il peggio ma ora sto bene
Un politico ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico urgente per l’asportazione di una neoplasia. Ha spiegato che l’operazione, considerata delicata, si è conclusa con successo e che ora si sente bene. In precedenza, aveva dichiarato di aver temuto il peggio durante il periodo post-operatorio, ma i risultati finali sono stati positivi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura della neoplasia o sulle sue condizioni attuali.
“Ho subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene”. A rivelarlo, in un’intervista al Corriere della sera, è il leader del M5s Giuseppe Conte, che ha ricordato di aver dovuto annullare diversi appuntamenti in tutta Italia e “saltare anche il Primo Maggio” a causa dell’intervento e sottolineando di aver apprezzato la solidarietà “da tantissimi colleghi dell’opposizione ma anche del governo e del mondo dell’informazione”, oltre “alla mia comunità politica”. Quanto al governo Meloni Conte commenta: “Mi sembra che la fase sia sempre la stessa, la fase zero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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