Giuseppe Conte | Tornato a casa Intervento riuscito sto molto bene

Dopo un intervento chirurgico, un rappresentante politico ha annunciato di essere tornato a casa e di trovarsi in buona salute. Ha ringraziato chi gli ha inviato messaggi di sostegno e ha confermato che l'operazione è andata a buon fine. Attualmente, si sta concentrando sul recupero dopo una settimana di riposo e si trova in condizioni stabili.

(Adnkronos) – "Tornato finalmente a casa. A tutti voi, che mi avete inondato di messaggi di affetto, voglio dire che l'intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene, ora ovviamente c'è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop. Ringrazio il personale medico e sanitario per l'accurata assistenza". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Con tutto il M5s – aggiunge l'ex premier – sono a lavoro in queste ore perché si entra nel momento cruciale per l'organizzazione delle due giornate di Nova del 16 e 17 maggio: '100 spazi aperti per la democrazia'. È lì che con tutti voi inizieremo a dare forma concreta al programma per cambiare l'Italia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Forza presidente Giuseppe Conte. L’aspettiamo presto! - facebook.com facebook

Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com