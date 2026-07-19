Durante una manifestazione a Palermo per il 34º anniversario della strage di Via D’Amelio, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto che non è opportuno che i rappresentanti di destra si presentino oggi. Ha invitato a non occupare le istituzioni, sottolineando il ricordo di Borsellino. La dichiarazione è stata rivolta a esponenti politici di destra presenti alla commemorazione. Nessuna altra persona o ente è stata nominata.

"Continuate ad occupare le istituzioni, ma non è opportuno che vi presentiate oggi": il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo ha detto durante una manifestazione organizzata a Palermo per il 34º anniversario della strage di Via D'Amelio riferendosi a esponenti di destra. L'ex premier, insomma, vorrebbe anche decidere chi può e chi non può andare a commemorare Paolo Borsellino nell'anniversario della sua uccisione. L'attacco del pentastellato contro il governo, poi, è andato avanti: "Trovo davvero insopportabile che ci siano dei partiti che vogliano appropriarsi dell'esempio, dell'azione, della dedizione alla lotta antimafia di un campione, di una memoria storica dell'Italia intera, quella di Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Conte, il ricordo di Borsellino e lo sfregio alla destra: "Non è opportuno vi presentiate oggi"

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