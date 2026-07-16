se il miglior ricordo di borsellino diventa il non ricordo

A Palermo, in via Mariano D’Amelio, un albero di ulivo si trova nel punto esatto dell’attentato che nel 1988 uccise il giudice Borsellino. Domenica prossima si ricorda il 34° anniversario della strage, avvenuta con un’esplosione di tritolo. La pianta è stata piantata nel luogo dell’attentato e rappresenta un simbolo legato a quella vicenda. Non ci sono altre commemorazioni ufficiali previste nel luogo dell’attentato.

Roma, 16 lug – Dal cratere provocato dalla quintalata di tritolo lasciato nell’asfalto di Via Mariano D’Amelio a Palermo trentaquattro anni fa – domenica prossima ricorrerà l’anniversario – si erge maestoso un albero di ulivo. Che, forse, meglio di chiunque altro incarna ciò che è diventata via D’Amelio oggi. Quell’ulivo proveniente da Betlemme e voluto fortemente dalla signora Maria Pia, madre di Paolo Borsellino, assassinato insieme con i suoi cinque agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina – è stato ribattezzato come l’albero della pace. Un albero della pace... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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