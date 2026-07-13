Il 19 luglio si svolge a Palermo la tradizionale fiaccolata in ricordo di un giudice ucciso dalla mafia. Da trent’anni, la manifestazione richiama persone di destra, che si radunano per ricordare la vittima e affermare che la lotta contro la criminalità organizzata continua. Le persone si raccolgono in silenzio, portando candele e striscioni con scritte di memoria e impegno. La manifestazione si svolge ogni anno, senza interruzioni.

Ci sono appuntamenti che attraversano il tempo perché non nascono dalla contingenza di una stagione politica, ma da una adesione profonda ad un’idea. La Fiaccolata per Paolo Borsellino, che il 19 luglio tornerà a Palermo nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, è uno di questi. Quest’anno compie trent’anni: un traguardo importante per una manifestazione nata dalla giovane destra palermitana e diventata, edizione dopo edizione, una delle più longeve e riconoscibili mobilitazioni antimafia d’Italia. I trent’anni della Fiaccolata in ricordo di Borsellino. La prima Fiaccolata venne organizzata nel 1996 dal Fronte della Gioventù, in una Palermo che rischiava di consegnare il 19 luglio alla sola liturgia istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fiaccolata per Borsellino, da 30 anni la destra in piazza: “Paolo vive, nessuna tregua alla mafia”

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