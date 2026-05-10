Roma Dybala e futuro | Vorrei conoscerlo anche io club non mi ha contattato

Oggi, domenica 10 maggio, l’attaccante argentino è al centro di voci sul suo futuro con la Roma. Dybala ha dichiarato di voler conoscere anche lui le decisioni sulla sua permanenza, aggiungendo di non aver ricevuto ancora nessun contatto ufficiale dal club. La sua posizione rimane incerta, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione contrattuale.

(Adnkronos) – Paulo Dybala rimane alla Roma? Oggi, domenica 10 maggio, l'attaccante argentino è tornato titolare dopo l'infortunio ed è stato uno dei protagonisti della vittoria in rimonta dei giallorossi, che hanno battuto il Parma 3-2 al Tardini dopo una partita caratterizzata anche da diverse polemiche arbitrali. Il futuro di Dybala però rimane in dubbio,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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NON SIAMO ANCORA RIUSCITI A SUPERARLA Dybala ci manchi…. #dybala #juventus #roma

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