Tra i nomi più insistenti per la panchina della nazionale italiana ci sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. Nessuno di loro ha ancora ricevuto chiamate ufficiali. Nel frattempo, Conte ha dichiarato che con Malagò e Maldini l’Italia tornerà in alto, ma ha aggiunto di non essere stato contattato come allenatore. La situazione resta aperta, con poche novità ufficiali e molte voci in circolazione.

Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte: sono questi i nomi che circolano con maggiore insistenza in questi ultimi giorni come opzioni per la panchina della nazionale italiana. Tuttavia, uno dei tre candidati ha rivelato di non essere stato contattato da nessuno. Si tratta di Conte, che in un'intervista a Dazn ha spiegato quale sia la sua situazione in merito alle voci sulla nazionale: "Se sono stato contattato per la panchina? No". Conte sottolinea però anche la fiducia che ha nei confronti di chi si dovrà occupare di far tornare l'Italia in alto e commenta: "Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Conte: "Con Malagò e Maldini l'Italia tornerà il alto. Io ct? Nessuno mi ha chiamato..."

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MALAGÒ NUOVO PRESIDENTE FIGC: TORNA MALDINI IN NAZIONALE!

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