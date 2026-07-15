Bergomi svela | Malagò mi ha chiamato per il ruolo di dt ma ero piano B C o D Ct? Mancini perfetto

Un ex calciatore ha riferito che il presidente della federazione lo ha chiamato per il ruolo di direttore tecnico, ma era una delle opzioni secondarie. Nel frattempo, è stato ufficializzato il nome del nuovo direttore tecnico, che ha già iniziato le procedure per la nomina del commissario tecnico. La scelta del nuovo allenatore sarà annunciata a breve, con il candidato principale che ha già svolto incontri con i vertici federali.

Mezza Italia è fatta, ora va completata l'opera. Scelto e nominato il direttore tecnico, Paolo Maldini, ora c'è da fare il ct, l'uomo che in panchina dovrà guidare la Nazionale nei prossimi quattro anni. Nomina che, parola del presidente federale Malagò, arriverà a breve. Su questo ancora si discute, le opzioni sul tavolo sono diverse. Nel frattempo, però, spuntano retroscena su quella che è stata la nomina di Maldini. Intendiamoci, l'ex dirigente rossonero è sempre stato la primissima scelta della Figc, ma non sono mancati i piani alternativi. A raccontarlo, proprio uno dei candidati sondati, Beppe Bergomi: "Ero una soluzione B, C o D" ha dichiarato l'ex difensore interista, campione del Mondo nel 1982, a Sky. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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