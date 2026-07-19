Durante un collegamento a Dazn, Antonio Conte ha citato un episodio con Ciro Ferrara, che gli avrebbe detto: “Io ti schifavo, ti schifavo proprio”. Conte ha anche parlato dei suoi due anni a Napoli e di altri argomenti legati al calcio. La discussione è avvenuta nel corso di un’intervista in cui il tecnico ha affrontato vari temi legati alla sua carriera. Nessuna ulteriore precisazione sui dettagli dell’episodio tra Conte e Ferrara.

Il siparietto tra Conte e Ciro Ferrara a Dazn. Antonio Conte grande protagonista a Dazn. Ha parlato di tanti argomenti. Del Napoli, dei suoi due anni a Napoli. Del rapporto con la scaramanzia. E di tante altre cose. Alla domanda chi sceglierebbe tra Kanté e De Bruyne, ha risposto Kanté. Ma soprattutto molto divertente è stato il siparietto con Ciro Ferrara. Conte e Ferrara sono stati compagni di squadra alla Juventus (motivo per cui Ferrara è avversato a parte della tifoseria napoletana con la clamorosa e grottesca esclusione dal murales al Maradona ) ma prima sono stati rivali perché alfieri rispettivamente della Juve e del Napoli. Questo è il racconto divertente e divertito dell’allenatore del quarto scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Conte: “Ciro Ferrara alla Juventus mi disse “Io ti schifavo, ti schifavo proprio””

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