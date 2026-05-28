Allegri | Galeone mi ha mandato un messaggio quando ero fermo mi disse ‘che non ti venga la voglia di smettere’

Da calcionews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'intervista, l’allenatore ha riferito che un ex tecnico gli ha inviato un messaggio mentre era inattivo, dicendogli di non perdere la voglia di continuare. Non sono state fornite altre dettagli sulla data o sul contenuto completo del messaggio. La conversazione riguarda un rapporto di rispetto tra i due allenatori, senza ulteriori riferimenti a eventi specifici o a decisioni professionali recenti.

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Allegri ricorda Galeone: «Mi ha mandato un messaggio, quando ero fermo, mi disse ‘che non ti venga la voglia di smettere’». Le parole. Massimiliano Allegri è tornato a parlare in una cornice per lui speciale: Pescara, dove ha ricevuto il premio dedicato al suo maestro Giovanni Galeone. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico toscano ha rilasciato un intervento molto atteso, soprattutto in giorni segnati dalle ultime definizioni burocratiche che lo stanno portando a un passo dalla panchina del Napoli, dopo la chiusura del capitolo Milan. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « È stata una giornata speciale per me, Pescara ha dimostrato quanto amasse quest’uomo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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