Conte a Dazn parole al miele per il Napoli | Mi ha dato tantissimo

Antonio Conte è stato intervistato da Dazn prima della finale del Mondiale, parlando del suo passato da allenatore del Napoli. Ha ricordato il periodo in cui ha guidato la squadra, evidenziando i risultati ottenuti, tra cui uno scudetto e una Supercoppa italiana in due stagioni. Conte ha espresso parole positive nei confronti del club, affermando che l’esperienza gli ha dato molto. La conversazione si è concentrata sui successi e sul rapporto con la squadra durante il suo mandato.

Antonio Conte è ospite di Dazn nel lungo pre partita in vista della finale del Mondiale. Tanti i temi trattati dall’ex tecnico del Napoli che in azzurro ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa italiana in due stagioni. “ Napoli mi ha dato tantissimo – le sue parole a Dazn – aver fatto due annate splendide mi ha riempito molto a livello umano. Orami godo vacanze e famiglia ” ha ammesso l’allenatore. “ Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare”. Conte ha poi dato anche un piccolo indizio sul futuro e sulla sua prossima avventura. “Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l’anno “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Roma 2-2 Conferenza stampa post partita

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