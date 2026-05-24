Conte dice addio al Napoli? L’ex Juve non si sbottona | Abbiamo fatte cose importanti Vincere qui mi ha dato e darà grandi soddisfazioni

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex tecnico del Napoli non ha commentato il suo possibile addio alla squadra, limitandosi a dire che ha raggiunto traguardi importanti e che vincere in quella piazza gli ha dato molte soddisfazioni. Prima della partita contro l’Udinese, durante un’intervista, ha evitato di parlare del suo futuro e non ha fatto riferimenti alla prossima stagione, mantenendo un tono di incertezza sulla sua permanenza o eventuale cambio di squadra.

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di Francesco Spagnolo Conte preferisce non sbilanciarsi sul suo futuro. Il tecnico prima della sfida contro l’Udinese ai microfoni di Dazn non si è proiettato sulla prossima stagione. L’atmosfera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è vibrante per l’atteso match pomeridiano tra gli azzurri e i friulani. Poco prima del fischio d’inizio della sfida delle ore 18, i riflettori dei media si sono accesi sulla panchina partenopea per raccogliere le impressioni della vigilia. L’allenatore leccese Antonio Conte si è concesso alle interviste di rito, affrontando i temi caldi del momento ma preferendo concentrarsi sul campo piuttosto che sulle voci di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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