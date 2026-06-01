McTominay ha spiegato di aver trovato il suo ruolo durante la sua esperienza a Napoli. Ha anche citato l'importanza dell’allenatore, riconoscendolo come figura chiave nel suo percorso. Lo scozzese ha raccontato di aver maturato una maggiore consapevolezza delle proprie capacità nel corso del periodo trascorso con la squadra partenopea. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista a CQ Magazine.

Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha rilasciato a CQ Magazine alcune dichiarazioni sulla sua avventura partenopea. “Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo”. “È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l’allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano”. E aggiunge: “Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - McTominay: “A Napoli ho trovato il mio ruolo, Conte è stato molto importante per me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Da McTominay a McFratm, la trasformazione di Scott

Notizie e thread social correlati

Cagliari-Napoli, nuovo ruolo per McTominay: Conte ha scelto!Il Napoli si prepara alla partita contro il Cagliari con alcune modifiche nella formazione, tra cui un nuovo ruolo per Scott McTominay.

Alex Marquez: “Ho chiesto subito di rivedere il mio incidente. Sono stato molto fortunato”Ad appena pochi giorni dall'incidente durante il Gran Premio, Alex Marquez è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla...

Temi più discussi: In Scozia ora puoi pagare con la rovesciata di McTominay: l'edizione limitata ?; Napoli, Genny Di Virgilio omaggia la squadra: statuette per McTominay, De Bruyne e Hojlund; Napoli in Champions: parlano Conte, McTominay, Rrahmani e Meret Streaming | DAZN IT; Napoli al lavoro per il rinnovo di McTominay: ecco lo scenario. Cosa risulta su Lobotka.

Reina-Milinkovic 1 Hysaj-Di Lorenzo 2 Albiol-Rrahmani 1 Koulibaly-Buongiorno 1 Ghoulam-Spinazzola 1 Allan-Anguissa 1 Jorginho-Lobotka 2 Hamsik-De Bruyne 1 Callejon-Politano 1 Mertens-Hojlund 1 Insigne-McTominay 2 Ho adorato quel #Napoli, ma q x.com

McTominay: A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund...Scott McTominay si è raccontato in una lunga intervista concessa a GQ Magazine, ripercorrendo la sua esperienza al Napoli e il momento speciale che sta vivendo tra club e nazionale scozzese. Il centro ... msn.com

Napoli, McTominay: Ferguson mi ha chiamato. Prendo in giro Hojlund per il MondialeHo parlato con Sir Alex (Ferguson) a settembre, ed è stato fantastico. Mi ha chiamato e gli sono stato estremamente grato per aver trovato il tempo di parlare con me e di ... ilmattino.it

I primi report indicano che Allegri tornerà a un 4-3-3 e schiererà McTominay e De Bruyne nelle loro posizioni più naturali reddit