Conferma docente di sostegno 2026 27 | la scelta nella domanda 150 preferenze diventa vincolante

Dal 16 luglio al 29 luglio 2026, i docenti di sostegno possono presentare la domanda sulla piattaforma POLIS. La scelta di 150 preferenze diventa vincolante, influendo sull’assegnazione delle sedi. La procedura riguarda coloro che intendono partecipare al conferma per l’anno scolastico 202627. La piattaforma sarà aperta per inserire le preferenze e completare la domanda entro il termine stabilito.

Con l'apertura delle funzioni sulla piattaforma POLIS, attive dal 16 luglio fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026, i docenti di sostegno per i quali le famiglie hanno presentato la richiesta di conferma devono esprimere in modo del tutto definitivo, vincolante e irrevocabile, la propria volontà di accettare o meno l’eventuale incarico sullo stesso alunno per l'anno scolastico 202627. L'articolo Conferma docente di sostegno 202627: la scelta nella domanda 150 preferenze diventa vincolante . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CONFERMA DOCENTE DI SOSTEGNO: NELLE 150 PREFERENZE DEVO INSERIRE LA SCUOLA COME PRIMA SCELTA

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