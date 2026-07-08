Supplenze ruoli da GPS e conferma sostegno 2026 27 | 3 sezioni nella domanda 150 preferenze dal 16 al 29 luglio 2026 Avviso Ministero
Dal 16 al 29 luglio 2026, sarà possibile presentare la domanda per le supplenze, i ruoli da GPS e la conferma del sostegno per l'anno scolastico 202627. Sono previste tre sezioni di domanda e fino a 150 preferenze. L’avviso proviene dal Ministero e riguarda le richieste per supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027, oltre alle posizioni di prima fascia GPS e alla conferma del sostegno.
Avviso del Ministero per la presentazione della domanda cosiddetta “max 150 preferenze”. 3 le sezioni possibili: supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027, ruoli sostegno prima fascia GPS, conferma sostegno. Gli aspiranti di GaE e GPS potranno presentare la domanda tra il 16 luglio ore 14.00 e il 29 luglio ore 14.00 Ricordiamo che per partecipare eventualmente alla mini call veloce per posti ancora residui, l’aspirante non dovrà essere risultato rinunciatario nella propria provincia, quindi dovrà massimizzare le preferenze. Saranno a disposizione 150 preferenze. La domanda va presentata da tutti coloro che sono interessati da GaE e GPS. La domanda va rinnovata anche da parte di chi l’ha presentata lo scorso anno scolastico, eventualmente modificando anche le preferenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: tutte le novità
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