Supplenze ruoli da GPS e conferma sostegno 2026 27 | 3 sezioni nella domanda 150 preferenze dal 16 al 29 luglio 2026 Avviso Ministero

Notizia in breve

Dal 16 al 29 luglio 2026, sarà possibile presentare la domanda per le supplenze, i ruoli da GPS e la conferma del sostegno per l'anno scolastico 202627. Sono previste tre sezioni di domanda e fino a 150 preferenze. L’avviso proviene dal Ministero e riguarda le richieste per supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027, oltre alle posizioni di prima fascia GPS e alla conferma del sostegno.