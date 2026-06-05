Riconferma docente sostegno prossimo step entro il 15 giugno per trovare la sezione nella domanda per le 150 preferenze

Le famiglie che hanno richiesto entro il 31 maggio la conferma del docente di sostegno supplente devono attendere il prossimo passo. Entro il 15 giugno, il dirigente scolastico dovrà inserire questa preferenza nella domanda, tra le 150 preferenze disponibili. Solo dopo questa data sarà possibile completare la procedura e definire le assegnazioni.

Se le famiglie hanno richiesto la conferma del docente supplente di sostegno inviando formale richiesta entro lo scorso 31 maggio, il Dirigente Scolastico dovrà avviare lo step successivo. Entro il 15 giugno il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo. Ricevuta valutazione positiva, il Dirigente ne comunica l’esito sia alla famiglia che al docente interessato. Entro il 15 giugno il docente dovrà esprimere il consenso e il Dirigente Scolastico compila un’apposita funzione al SIDI entro il 26 giugno. N.B. Questo primo consenso non è vincolante, servirà a permettere all’Amministrazione di inserire nella domanda per le max 150 preferenza la sezione apposita per la richiesta di riconferma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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