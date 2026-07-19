In alcuni condomini dotati di tecnologie intelligenti, gli anziani trovano supporto e compagnia. L'iniziativa di Anaci prevede l'installazione di sistemi che facilitano la comunicazione e la sicurezza degli anziani, contribuendo a ridurre la solitudine. Non sono stati forniti dettagli su quante strutture partecipano o sui risultati specifici finora raggiunti. L'obiettivo è migliorare la qualità di vita delle persone più anziane attraverso ambienti condominiali più attenti alle loro esigenze.

Anziani in condomini “smart” per non essere più soli. Prosegue l’iniziativa di Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) per portare un sistema di monitoraggio a casa di 500 anziani monzesi fragili che li connetta direttamente con Croce Rossa e servizi sanitari del territorio, attraverso un’infrastruttura digitale che unirà i condomini e il Comune. All’evento di Anaci “Ready to run”, Osvaldo Mangone ha presentato un protocollo di collaborazione che coinvolge Anaci, Croce Rossa di Treviso e Sima (Società italiana medicina ambiente) da estendere alle altre sedi della Croce Rossa, per sviluppare la sanità di prossimità con i primi due gruppi pilota: 500 anziani a Monza e 250 a Treviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condomini ’smart’ a difesa della salute degli anziani

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