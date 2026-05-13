Accordo Anaci-Cri-Sima i condomini diventano presidi sanitari per anziani e fragili

In Italia è stato avviato un progetto che prevede la trasformazione di alcuni condomini in presidi sanitari dedicati a anziani e persone fragili. L'iniziativa si basa su un accordo tra associazioni di amministratori condominiali e organizzazioni sanitarie. L'obiettivo è creare strutture di supporto all’interno degli edifici residenziali, con servizi dedicati e interventi di assistenza. Il progetto interesserà condomini selezionati in diverse aree del paese.

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(Adnkronos) – Al via in Italia un innovativo progetto che trasforma i condomini in primi presidi di prossimità sanitaria e sociale per aiutare anziani – sono oltre 4 milioni nel nostro Paese quelli che vivono soli – e soggetti fragili, iniziativa presentata oggi nel corso dell'evento REbuild 2026 a Riva del Garda. Grazie a un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicilia: le farmacie diventano presidi sanitari per le zoneUn nuovo assetto della sanità di prossimità si sta delineando in Sicilia grazie alla collaborazione tra la Regione e Federfarma. Leggi anche: Rebuild 2026, Burrelli (Anaci): "Telemedicina entra nei condomini del futuro" Accordo Anaci-Cri-Sima, i condomini diventano presidi sanitari per anziani e fragiliIn Italia oltre 4 mln di anziani vivono soli, al via progetto basato su teleassistenza, inclusione sociale e supporto a chi ha difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie tradizionali ... adnkronos.com Confrestauro sigla un accordo di collaborazione con AnaciConfrestauro e Anaci siglano un accordo di collaborazione. Per il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, è una bella notizia per tutto il settore del restauro e della ... ansa.it