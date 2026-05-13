Accordo Anaci-Cri-Sima i condomini diventano presidi sanitari per anziani e fragili
In Italia è stato avviato un progetto che prevede la trasformazione di alcuni condomini in presidi sanitari dedicati a anziani e persone fragili. L'iniziativa si basa su un accordo tra associazioni di amministratori condominiali e organizzazioni sanitarie. L'obiettivo è creare strutture di supporto all’interno degli edifici residenziali, con servizi dedicati e interventi di assistenza. Il progetto interesserà condomini selezionati in diverse aree del paese.
(Adnkronos) – Al via in Italia un innovativo progetto che trasforma i condomini in primi presidi di prossimità sanitaria e sociale per aiutare anziani – sono oltre 4 milioni nel nostro Paese quelli che vivono soli – e soggetti fragili, iniziativa presentata oggi nel corso dell'evento REbuild 2026 a Riva del Garda. Grazie a un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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